Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana’da 65 yıldır kullanılmakta olan ‘Seyhan 1 Hidroelektrik Santrali’nde incelemede bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Adana’da 1956 yılında işletmeye alınan ‘Seyhan 1 Hidroelektik Santrali’nde incelemelerde bulundu. Yetkililerden santral hakkında bilgi alan Bakan Dönmez, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

‘Seyhan 1 Hidroelektrik Santrali’nin 65 yıldır kullanıldığını belirten Dönmez, buranın eski Cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel’in de mühendisken çalıştığı bir santral olduğunu vurguladı. ‘Seyhan 1 Hidroelektrik Santrali’nin hem sulama, hem de elektrik üretim ihtiyacını karşıladığını kaydeden Dönmez, “Bu santral 65 yaşında. Bu santral rahmetli Cumhurbaşkanlarımızdan Süleyman Demirel’in ilk mühendislik hayatına başladığında çalışmaya başladığı bir tesis. O günden bu güne hizmet vermeye devam ediyor. Bu tesis sadece elektrik üretim amaçlı değil aynı zamanda sulama ihtiyacını da karşılayan bir tesis. Çok amaçlı bir Hidroelektrik tesisten bahsediyoruz. Zaten Seyhan Barajı ve ek tesisleri şehrimizin içinde kalmış, gayet nadide, güzel tesislerimizden birisi. O günden bugüne sadece Seyhan değil Fırat Havzası’nda takiben Dicle Havzası’nda, İç Anadolu’da, Karadeniz’de yüzlerce hidroelektrik santrali yapıp devreye aldık. Bugün itibariyle neredeyse 32 bin megavata yaklaşan bir hidroelektrik kapasitesinden bahsediyoruz. Bu Avrupa’daki ve dünyada ki birçok ülkenin toplam kurulu gücünden daha fazla bir büyüklüğü ifade ediyor” diye konuştu.



“Yüzde 60’ın üzerinde bir yerliliği hedefledik”

Türkiye’de hidroelektrik başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Bakan Dönmez, “Rüzgar, güneş, jeotermal, biyogaz gibi yenilenebilir enerji kaynakları üretim tesislerinin yapımına devam edeceğiz. Bu kapsamda bizim 23 yıl önce başlattığımız ‘YEKA İhaleleri’ vardı. İlk bin megavat güneşle başlamıştık ve şuanda Konya Karapınar’da inşaatı devam ediyor. Panellerin üretimi de Ankara’da yapılıyor. Rüzgar santrali ihalemiz vardı onlarında projelendirme ve diğer çalışmaları devam ediyor. Her 2 teknolojide de yüzde 60’ın üzerinde bir yerliliği hedeflemiştik. Onlar bin megavatlık, 500 megavatlık yarışmalar idi” ifadelerini kullandı.



“10 katı kadar teklif geldi”

Geçen hafta açıklanan ‘Mini YEKA’ güneş santrali yarışması için teklifleri aldıklarını belirten Bakan Dönmez, daha sonra şunları söyledi:

“Şimdi geçtiğimiz hafta ‘Mini YEKA’ diye adlandırdığımız güneş santrallerinin yarışması için teklifleri aldık. Yaklaşık 73 yarışma yapılacak 30’un üzerinde ilimizde. Bin megavat olacak toplam. Neredeyse 10 katı kadar teklif geldi. Bu son derece sevindirici. Özellikle Türkiye’nin istikrarına, gelişmesine güvenen özel sektör yatırımcılarının bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki haftalardan itibaren de teklifler açılacak ve şeffaf bir şekilde yarışmalar tamamlanmış olacak. Hedefimiz her yıl bin megavat güneş, bin megavat rüzgar yarışmalarını yapmak. Dolayısıyla bunlar 35 sene içerisinde hayata geçeceğini düşündüğümüzde biz her yıl sisteme biner megavat rüzgar ve güneş santralini ilave etmiş olacağız.”



“Ürettiğimiz elektriğin yüzde 43’ünü yenilenebilir, yüzde 20 civarını da yerli kaynaklardan elde ettik”

Geçen yıl Türkiye’nin ürettiği elektriğin yüzde 43’ünü yenilenebilir kaynaklardan yüzde 20’sini de yerli kaynaklardan elde ettiğini anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Geçtiğimiz yıl ürettiğimiz elektriğin yüzde 43’ünü yenilenebilir kaynaklardan, yüzde 20 civarında da yerli diğer kaynaklardan elde ettik. Kabaca yüzde 60’lar seviyesinde yerli ve yenilenebilir kaynak üretimi söz konusuydu. İnşallah bu senede o seviyelerde üretim bekliyoruz. Yenilenebilir kaynak üretiminde en önemli faktör meteorolojik şartlar. Eğer o yıl yağışlı geçerse hidroelektrik üretim kapasiteniz artıyor, kurak geçtiğinde aynı tesislerle daha az elektrik üretmiş oluyorsunuz. Bu sene bakacağız, inşallah yüzde 40’ların üzerinde yenilenebilir enerji kaynak üretmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

