Adana’da otoyol üzerinde bir otomobil alev alev yandı.



Edinilen bilgiye göre, yangın AdanaPozantı otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almaya başladı. Şoför, otoyol kenarına aracını çekerek söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken aracın yanma anı çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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