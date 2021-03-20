Kullandığı teknik üniversitede ders olarak okutuldu; şimdi bu yöntemle Adana'yı resmediyor



Gülşah ÖZGENEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANALI ressam İbrahim Şendil, askerlik yıllarında fırça ve boya bulamayınca kullanmaya başladığı, sonraki dönemde öğrenim gördüğü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde bir öğretim görevlisinin dikkatini çekmesiyle o yıllarda ders olarak okutulan `tükenmez kalem tekniği´ ile Adana'yı tuvale yansıtıyor.

Çocuk yaşlarda resim sanatına ilgi duyan İbrahim Şendil (65), askerlik döneminde fırça ve boya bulamayınca tükenmez kalem ile mikro çalışmalar yapmaya başladı. Bu yöntemle tek seferde hatasız resimler çizen Şendil, bu yeteneğinin 1981 yılında girdiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde bir öğretim görevlisinin ilgisini çekti. Şendil´in yöntemi, o yıllarda 'tükenmez kalem tekniği' adı altında ders olarak okutulmaya başlandı.

Resim sanatında çok bilinmeyen ve zorlu bir çalışma olan bu tekniği şimdilerde atölyede yeniden gün yüzüne çıkaran emekli resim öğretmeni ve ressam Şendil, çinko, bakır madeni veya tahta gibi plakalara kazıma ve kazınan resimlerin kağıda basılması ile elde edilen gravür sanatına benzer bir görünüm elde ediyor. Tükenmez kalem ile Adana'yı mikro boyutlarda tuvale yansıtan Şendil, bunların yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.

BÜTÜN TONLARI YANSITABİLİYOR

Tükenmez kalem çalışmalarının inceliklerini anlatan Şendil, şöyle konuştu:

"Tükenmez kalem tekniği gravüre benzer bir teknik ancak çok zor ve dikkat istiyor. Böyle olunca bir resim yağlı boya çalışmasından bile uzun sürebiliyor. Bütün tonları aynı ayarda yapmak zorundasınız. Yöremizde tükenmez kalem ile çalışan birkaç arkadaşımız var. Yalnız onlardan tek farkım çizgileri tamamen eritiyorum. Çizgi göremezsiniz. Ayrıca resme göre bütün tonları verebiliyorum. Kara kalemdeki gibi öncesinde bir çizim yapıp üzerinden gitme gibi bir durum olmuyor, direkt başlayıp bir tabloyu hatasız bir şekilde tamamlayabiliyorum. Sonuçta da başarılı eserler ortaya çıkıyor."

'ÜNİVERSİTEDE DERS OLARAK OKUTULDU'

Bu teknikteki başarısının askerlik yıllarına dayandığını dile getiren Şendil, "Orada çok tükenmez kalem ile çalıştım. O şekilde geliştirdim. Üniversitede hocam bunu görünce ilgisini çekti. Öğrencilerin daha fazla dikkatini artırır bu teknik dedi ve rektörlüğe sundu. Rektörlük de bunun için üniversitede 'tükenmez kalem tekniği' adı altında bir ders koydu. Ben de atölyede bu dersi vermek istiyorum ama cesaret eden öğrenci sayısı çok az. Çünkü çok dikkat istiyor. En ufak bir hatada bütün resmi çöpe atabilirsiniz. Tükenmez kalemin ucuna mürekkep toplanıyor, o mürekkebi fark edip silmek gerekiyor. Hata yaptıran da bu zaten" diye konuştu.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER İLGİ GÖSTERİYOR

Yaptığı çalışmaların Adana'ya gelen yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi gördüğünü dile getiren Şendil, "Tabloların siyahbeyaz oluşu da resme nostalji katıyor. Yerli, yabancı turistler de ziyaret ettikleri kentin anısı kalsın diye bu tablolara büyük ilgi gösteriyor. Resmin konusuna göre 2 saatte de bir resmi bitirebiliyorum, bazen ayları da buluyor. Bunlardan ayda 150200 civarı yapıyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2021-03-20 08:36:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.