2015'te gündem olan damat bu kez mutluluğu yakaladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2015'te gündem olan damat bu kez mutluluğu yakaladı

İHA

2015'te gündem olan damat bu kez mutluluğu yakaladı

Adana’nın Kozan ilçesinde 24 Ocak 2015'te yaptığı düğünün ardından sabah takı ve paralar alınarak terk edilen Fırat Çakır, 6 yıl sonra yeniden evlendi.
Kozan'da 2015 yılında evliliğinin ilk gününde terk edilen Fırat Çakır, 6 yıl sonra yeniden dünya evine girdi. Kozan’da tanıştığı Özlem Kekilli ile evlilik kararı alan Çakır, Kozan Belediyesi Millet Bahçesi nikah salonunda korona virüs tedbirleri kapsamında evlendi. Özlem Kekilli, evlendiği için çok mutlu olduğunu söyledi.
Damat Fırat Çakır ise, ilk evliliğinde talihsiz bir olay yaşadığını ifade ederek, bu kez mutluluğu bulduğunu söyledi. Çakır, “8 ay önce eşim Özlem ile tanıştık. Kozan Belediyesinde odacı olarak görev yapıyorum. Şükür, kötü günler geride kaldı. Eşimle mutlu bir yuva kurduk. Yıllar önce talihsiz olay yaşadım ama şimdi çok mutluyum” dedi.
Fırat Çakır, 2015 yılında evlendiği eşi tarafından düğün sabahı takı ve paralar alınarak terk edilmiş ve eşi tarafından dolandırıldığı için eski eşinden şikayetçi olmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bıçaklı gaspçı olay yerine geri dönünce yakalandı
YEREL HABERLER Bıçaklı gaspçı olay yerine geri dönünce yakalandı
FETÖ'den yakalama kararı bulunan kadın yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'den yakalama kararı bulunan kadın yakalandı
Polis okulu ablalarından sorumlu FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Polis okulu ablalarından sorumlu FETÖ şüphelisi ...
20 lira gasp etti tutuklandı Adana’da parkta arkadaşlarıyla geçen bir çocuğa bıçak çekip 20 lirasını gasp ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER 20 lira gasp etti tutuklandı Adana’da parkta ...
Ölmek üzereyken bulunan köpek, hayvanseverlerin bakımıyla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Ölmek üzereyken bulunan köpek, hayvanseverlerin ...
Adana’da silahlı çatışma: 3 yaralı Adana’da hareketli anlar, 2 ailenin çatışması sonrası polis mahalleyi ablukaya aldı
YEREL HABERLER Adana’da silahlı çatışma: 3 yaralı Adana’da hareketli ...
Adana'da iki aile arasında silahlı çatışma; 3 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da iki aile arasında silahlı çatışma; 3 yaralı
İYİ Parti Adana'da toplu istifa 
YEREL HABERLER İYİ Parti Adana'da toplu istifa 
Yüreğir Belediyesi’nden ‘Arabada Derbi Keyfi’
YEREL HABERLER Yüreğir Belediyesi’nden ‘Arabada Derbi Keyfi’
İYİ Parti Adana’da toplu istifa İYİ Parti Adana il ve ilçe teşkilatlarından toplam 29 kişi istifa etti İYİ Parti Seyhan İlçe Başkan Yardımcısı Ayhan Binboğa: “İYİ Parti kuruluş misyonundan çok uzaklara savruldu”
YEREL HABERLER İYİ Parti Adana’da toplu istifa İYİ Parti Adana il ve ...
Kebapçı Uğur Aydın: “Yasakların kalkması sonrası satışlarımız arttı”
YEREL HABERLER Kebapçı Uğur Aydın: “Yasakların kalkması sonrası ...
İğnelerin yaraladığı caretta carettayı su altı ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER İğnelerin yaraladığı caretta carettayı su altı ...
Asırlık Sepetseyrek konağı restore edilmeyi bekliyor
YEREL HABERLER Asırlık Sepetseyrek konağı restore edilmeyi bekliyor
Sinema tutkusundan vazgeçmedi; müzeye çevirdiği evinde Yeşilçam´ı yaşatıyor
YEREL HABERLER Sinema tutkusundan vazgeçmedi; müzeye çevirdiği ...
Adana-Mersin arası tren seferleri bugün başladı
YEREL HABERLER Adana-Mersin arası tren seferleri bugün başladı
Dr. Garakhanova, Adanalılara dijital dünyayı anlattı
YEREL HABERLER Dr. Garakhanova, Adanalılara dijital dünyayı anlattı
Adana´da doktor, hastalarını tefeci şebekesine yönlendirmiş
YEREL HABERLER Adana´da doktor, hastalarını tefeci şebekesine ...
Gözaltına alınan doktordan “onlar benim hastalarım” savunması Adana’da yapılan tefecilik ve yağma operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4’ü ifadesinin ardından, 5’i de adli kontrol ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı Zanlılar arasındaki doktorun ifadesinde “onlar benim hastalarım, arkadaşıma araç almaları için yönlendirdim kimseyi faizine para almak için yönlendirmedim” dediği öğrenildi Çete lideri olduğu öne sürülen şahsın da doktorun arkadaşı olduğu, bu nedenle aralarında para alışverişi olduğunu iddia ederek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi
YEREL HABERLER Gözaltına alınan doktordan “onlar benim hastalarım” ...
Kullandığı teknik üniversitede ders olarak okutuldu; şimdi bu yöntemle Adana'yı resmediyor
YEREL HABERLER Kullandığı teknik üniversitede ders olarak okutuldu; ...
Kameradan baskını gördüler, saklandıkları terasta yakalandılar
YEREL HABERLER Kameradan baskını gördüler, saklandıkları terasta ...
Adana’da kahvehaneye baskın: 37 kişiye sokağa çıkma yasağından ceza kesildi İş yerinde bulunan güvenlik kamerasından polisleri gören şüpheliler binanın terasına saklandı
YEREL HABERLER Adana’da kahvehaneye baskın: 37 kişiye sokağa çıkma ...
Bakan Dönmez'den Adana'ya doğal gaz ve elektrik dağıtım şebekesi yatırımı müjdesi (2)
YEREL HABERLER Bakan Dönmez'den Adana'ya doğal gaz ve elektrik ...
Otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Otomobil alev alev yandı
Bakan Dönmez, 65 yıllık hidroelektrik santralinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 1956 yılında işletmeye alınan ‘Seyhan 1 Hidroelektik Santrali’nde incelemelerde bulundu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “Bugün itibariyle neredeyse 32 bin megavata yaklaşan bir hidroelektrik kapasitesinden bahsediyoruz” “Türkiye’nin hidroelektrik kapasitesi Avrupa’daki ve dünyada ki birçok ülkenin toplam kurulu gücünden daha fazla” “Özel sektör yatırımcıları Türkiye’nin istikrarı ve gelişmesine güveniyor”
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, 65 yıllık hidroelektrik ...