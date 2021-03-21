Adana’da açık havada derbi keyfi

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Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçını, Adanalı vatandaşlar millet bahçesi içerisine kurulan dev ekran ile araçlarında maçı izleme imkanı buldu.

Adana Yüreğir Belediyesi, Millet Bahçesi’ne kurduğu dev ekranlarla Adanalı vatandaşlara araçlarında, Beşiktaş Fenerbahçe derbisini izleme imkanı sundu. Yüzlerce, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarı araçları ile etkinlik alanına gelerek maçı izlemeye başladı. Taraftarların bazıları araçlarının içinde kimi de aracının dışarına çıkarak maçın keyfini sürdü.

Maçı izlemeye gelen bir taraftar, ”Güzel bir etkinlik, pandemi var. İnsanlar dışarı çıkamıyorlar. İnsanlar araçlarının içerisinden birbirlerine temas etmeden izliyor, güzel olmuş” dedi.

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