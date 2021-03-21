Adanaspor - Bursaspor: 0-3

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Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA) - STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEMLER: Emre Kargın (xx), Ali Can Alp (xx), Ogün Kamacı (xx)

ADANASPOR: Karacic (x)Donkor (xx), Atalay (xx) (Dk.90+1 Eren (?) , Celil (xx)(Dk.90+1 Umut (?), Furkan (xx), Uğurcan (xx) (Dk.78 Ömer (?), Hakan (xx), Berkan (xx) (Dk.61 Fıratcan (x), Ahmethan (xx) (Dk.79 Belem (?), İsmail Erdoğan (xx), Hüseyin (xx)

BURSASPOR: Canberk (xx)İsmail (xx), Onur (xx) (Dk.78 Furkan (x), Cüneyt (xx), Emirhan (xxx), Ramazan (xx)(Dk.61 Ozan İsmail (x), Aykut (xx), Taha (xx), Burak (xxx), Batuhan (xx) (Dk.61 Berat (xxx), Tuğbey (xx) (Dk.77 Çağatay (?)

GOLLER: Dk.29 Emirhan, Dk.70 Burak , Dk. 78 Berat (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Hakan, Atalay (Adanaspor), İsmail, Emirhan, Ozan (Bursaspor)Spor Toto 1´inci Lig´in 27´nci haftasında Adanaspor, sahasında ağırladığı Bursaspor´a 3-0 yenilerek haftayı puansız kapattı.

24´üncü dakikada Adanaspor´da köşe vuruşu kullanan Celil, topu arka direğe gönderdi. Arka direkte Donkor´un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

28´inci dakikada Bursaspor´da Tuğbey´in Adanaspor ceza sahası içerisinde İsmail tarafından yere düşürülmesinin ardından hakem Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi.

29´uncu dakikada penaltı kazanan Bursaspor´da topun başına gelen Emirhan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

30´uncu dakikada Adanaspor´da serbest vuruş kullanan Celil´in ortasında Uğurcan topu arkaya gönderdi. Mutlak gol pozisyonunu kaleci Canberk önledi.

İlk yarı Bursaspor´un üstünlüğüyle son buldu.

70´inci dakikada Bursaspor´da ceza sahası içerisine Onur´un ara pasıyla buluşan Burak, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.0-2

65´inci dakikada Bursaspor´da topla buluşan Berat ceza sahası içerisinde sert vuruş yaptı. Berat´ın şutunu kaleci Karacic önledi.

79´uncu dakikada sol kanattan atak gelişiren Bursaspor´da Emirhan´ın pasında kaleci Karacic topu kaçırdı. Topla buluşan Berat boş kaleye vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:0-3

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adanaspor sahasında ağırladığı Bursaspor´a 3 farklı skorla yenildi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-03-21 21:01:15



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