Silahlı saldırıda emniyet soruşturmayı sürdürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde ev ve iş yerlerini hedef alarak gerçekleşen silahlı saldırı olayında olay yerinde arbedede hafif yaralanan polis memuru hastanedeki müdahalesinin ardından görevine döndü.

Kozan’da Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan işyerleri ve evleri hedef alarak ateş eden zanlılar hakkında Kozan İlçe Emniyet müdürlüğünün çalışması sürüyor. Olayda silahla yaralandığı iddia edilen polis memurunun yerden seken taş ile yaralandığı ve olay yerinde ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı kaldırıldığı Kozan Devlet hastanesindeki tedavisinin tamamlanmasının ardından görevine geri döndü. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.