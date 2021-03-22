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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gündüz: “Su içmek için susamayı beklemeyin”

İHA

Gündüz: “Su içmek için susamayı beklemeyin”

Adana Acıbadem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, su tüketiminin yeterli olup olmadığının idrar renginden anlaşılabileceğini, koyu renkli idrarın su ihtiyacına işaret ettiğini söyledi.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle yaptığı açıklamada suyun içerdiği sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfat gibi minerallerin insan sağlığı için hayati önem taşıdığının altını çizerek, “Hayatımız için oksijenden sonra en önemli ihtiyacımız olan su. Çünkü su vücut sıvılarının üretimi, vücut ısısın düzenlenmesi, atıkların dışarı gönderilmesi ve besin emilimi, gibi birçok işlevi yerine getiriyor” dedi.
Kanın yüzde 83’ünü, kemiklerin yüzde beşte birini, beyin ve kasların da dörtte üçü sudan oluştuğunu söyleyen Gündüz, “Vücut susamadan bu ihtiyacının giderilmesi genel sağlığımızın korunması açısından çok önemlidir. Bu nedenle su içmek için susamayı beklemeyin. Eğer su içmeyi unutuyorsanız güne bir bardak su içerek başlayabilirsiniz. Su içme alışkanlığını edinmek için çalışma masanıza ya da görünür bir yere su şişesi koyabilirsiniz” diye konuştu.
Eksikliği önemli hastalıklara yol açıyor
Herkesin günlük su ihtiyacının da ağırlığına göre değiştiğini, su eksikliğinin önemli hastalıklara yol açtığını belirten Gündüz, “Vücudumuzdaki suyun azalması durumunda unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu, baş ağrısı, kabızlık, saç dökülmesi ve kepeklenme, böbrek sorunları ve idrar yolu iltihapları gibi çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor” dedi.

Su ihtiyacını suyla karşılayın
Gündüz, su tüketiminin yeterli olup olmadığının idrar renginden anlaşılabileceğini, koyu renkli idrarın su ihtiyacına işaret ettiğini söyledi.
Gündüz, su ihtiyacını suyla karşılamanın altın kurallardan biri olduğunu ifade ederek, “Genellikle yapılan hatalardan biri su yerine çay, kahve, meyve suyu gibi içecekler ile bu ihtiyacı karşılamaya yönelmektir. Ancak bu içecekler fazladan kalori almanıza neden olduğu gibi su ihtiyacınızı da tam anlamıyla karşılamaz” şeklinde konuştu.
Gündüz, yeterli miktarda su içmenin genel sağlığımız üzerindeki etkilerini şöyle sıraladı;
“Kan hacmi artar ve kan hücreler için gerekli oksijeni ve besini kolay taşır.
Saçlarda kepek ve dökülme gibi sorunların oluşması önlenir.
Sindirim sistemi sorunları giderilir.
Egzersiz sırasında ya da gece kaslarda meydana gelen kaslıma ve kramplar önlenir.
Anne sütünü artırır.
Ağız kokusu kaybolur.
Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir.
Cilt sağlığına olumlu etkiler yapar. Su ihtiyacını karşılayan kişilerin cildi nemli, parlak, sağlıklı ve genç görünür.
Ödem oluşumunu engeller.
Metabolizmayı hızlandırır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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