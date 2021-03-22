Adana’da terör örgütü üyesi 3 şahıs yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da farklı adreslerde saklanan terör örgütü üyesi 3 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadeleye yönelik yapılan operasyonlar kapsamında; Suriye’de PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve hakkında Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu R.K. isimli şahıs Karataş ilçesinde, DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Olmak, Örgütün Propagandasını Yapmak ve Örgüte Ait Şiddet İçerikli Görüntüleri Paylaşmak suçunu işleyen E.A. isimli şahıs Adana il merkezinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olma suçundan aranan 1 şahıs ise Yumurtalık ilçesi Zeytinbeli Mahallesinde yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.