Başkan Erdem: "Amacımız hizmet, hedefimiz iktidar"

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, “Birlik ve beraberlik içerisinde hizmet üretiyor, partimizi kararlılıkla iktidara taşıyoruz” dedi.

CHP Ceyhan İlçe Başkanı Fikret Cirit ve yönetimi tarafından gerçekleştirilen Danışma Kurulu Toplantısı, Murat Göğebakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Partimizin geleceği adına, birlik beraberliğin anahtarı önemli bir gün, daha da önemlisi ülkemizin geleceği adına umutlarımızın yeşerdiği önemli bir gün bugün. Bu önemli günde Adana’nın ilk kadın belediye başkanı olarak, Ceyhan Belediye Başkanı olarak kadınların gücü ile kadınların inancı ile kadınların ışığı ile birlik olmanın gururunu yaşıyorum. Partimin siz kıymetli mensupları ve örgütümüzün tüm kademeleri ile içinde bulunduğumuz en zorlu süreçleri istikrarlı, kararlı bir şekilde aşarak hizmet üretiyoruz” diye konuştu.

Genel Merkez başta olmak üzere partisinin tüm kademeleri ile sürekli istişare içerisinde olduğunu belirten Başkan Erdem şöyle devam etti:

"Partimizin ilkeleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hatta ben şehir dışına çıktığımda, ilk önce oranın il örgütüne ve ilçe örgütüne gidiyorum, istişarelerde bulunuyorum, benim evimmiş gibi hissediyorum. Tarihi yerleri gezmektense, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, il ve ilçe örgütleri ile bir arada olmak beni mutlu ediyor. Bölgemizde de hepinizle sürekli istişare içerisindeyim, partide kırgınlıklar, küskünlükler olmaz, biz çok büyük bir aileyiz."

Ülkemizde seçim nabzının yüksek olduğunu ve CHP’nin iktidara güvenle yürüdüğünü ifade eden Başkan Erdem, “Yarın seçim olacakmış gibi hepimizin çok çalışması gerekiyor. Bu anlamda ilçe örgütüyle belediye olarak bütün arkadaşlarımızla ve meclis üyelerimizle birlikte hepimiz çok iyi çalışmalar yapıyoruz. Ceyhan’da biz çok güzel şeylere imzalar attık. Geldiğimiz günden bugüne yapılan tüm projeleri bitirme çabasındayız. Ceyhan Belediyesi olarak uzun ve sıkıntılı süreçten geçiyoruz. Bu bir mazeret değildir. Bu yüzden biz daha da güçlenerek, daha sıkı adımlarla çok çalışarak partimizi iktidara taşımayı hedefliyoruz. İktidara doğru emin adımlarla yürürken hep beraber kol kola girerek bu dönemi çok iyi değerlendirmeli ve çok daha fazla çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

Başkan Erdem, İl Başkanı Mehmet Çelebi, Adana milletvekilleri Müzeyyen Şevkin ve Burhanettin Bulut, İl Kadın Kolları Başkanı Oya Tekin ile Yumurtalık İlçe Başkanlığının gerçekleştirmiş olduğu Danışma Kurulu toplantısına da katıldı.

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