Adana'da terör operasyonu: 4 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'da bölücü terör örgütünün işbirlikçilerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan çalışmada ikisi yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütünün işbirlikçilerinin tespit edilmesine ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, ikisi yabancı uyruklu 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisinin sosyal medya hesaplarından PKK/KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yaptığı diğer 2 şüpheli şahsın ise PKK/KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olmaktan hakkında soruşturma yürütüldüğü tespit edildi.

Şahıslarla birlikte 3 adet cep telefonu, 3 adet sim kart ve örgütü simgeleyen bez parçası ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.