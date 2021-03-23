Çukurova Ödülü-2021 töreni ertelendi

Çukurova Sanat Girişimi’nce (ÇSG) bu yıl Dil Derneği’ne verilen Çukurova Ödülü2021 için Mart 2021’de düzenlenmesi tasarlanan geleneksel ödül sunum töreni pandemi nedeniyle ertelendi.

Çukurova Ödülü 2021 kapsamında Dil Derneği adına hazırlanan geleneksel ödül kitabı ÇSG’nin "cukurovasanatgirisimi.com" adlı web sitesinde okurların, ilgililerin dikkatine sunuldu.

Web sitesinde ayrıca ÇSG ile ilgili ayrıntılı bilgiler, daha önceki çalışmalara ait bütün yayınlar (önceki ödül kitapları) bulunuyor.

Daha önce Çukurova Ödülü almış sanatçıların, bilim insanlarının isimleri şöyle:

"Nihat Ziyalan (2009), Taha Toros (2010), Ayla Kutlu (2011), İpek Ongun (2012), Prof. Dr. Erman Artun (2013), Ülkü Tamer (2014), Yaşar Kemal (2015), Mehmet AksoyNecah İbrahim (2016), Haluk Uygur (2017), İsa Çelik (2018), Nedim Gürsel (2019) ve Tariq Ali (2020)"

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