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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eraslan: "İstanbul Sözleşmesi kadını öldürmekten başka işe yaramadı"

İHA

Eraslan: "İstanbul Sözleşmesi kadını öldürmekten başka işe yaramadı"

Adana’da yaklaşık 50 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) Başkanı Mahmut Eraslan, toplumsal ayrışmaya yol açan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin önemli olduğunu ancak asıl önemlisinin bundan sonra aile kurumu üzerinde atılacak adımlar olduğunu ifade etti.
Eraslan, yaptığı açıklamada, daha önce defalarca bu İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek gerektiğini söylediklerini belirterek, "Bu çağrılarımızın karşılık bulmuş olması önemlidir. Kararın milletimizi için hayırlı olmasını diliyor, kararın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şiddet toplumsal bir sorundur ve bu sorunun çözümü de sadece hükümetin atacağı adımlarla olmaz. Milletle bütünleşmemiş hiçbir uygulamanın yaşama ve yaşatma şansı yoktur. İstanbul Sözleşmesi de bunlara en güzel örnektir. İstanbul Sözleşmesi’nin imzalandığı günden bu yana gerçekleşen kadın cinayetlerinde her yıl artış olmuştur. İstanbul Sözleşmesi kadını öldürmekten başka işe yaramadı. Çünkü bu sözleşmenin içerisinde toplumumuzun temel değerlerine açıkça muhalefet eden hükümler vardır. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddetin önlenmesi gibi süslü cümlelerle ifade edilse de bu sözleşme en çok kadınlara zarar verdi" dedi.
Mahmut Eraslan, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin önemli ancak daha önemlisi bu sözleşmeye dayanarak yürürlüğe giren özellikle 6284 Sayılı Kanun’un ya tümüyle gözden geçirilmesi ya da ilga edilerek toplumun milli ve manevi değerlerine uygun, sadece kadınları değil çocukları, kadınları hatta erkekleri de şiddetten koruyabilecek, aileyi odağa alan yeni bir kanunun yürürlüğe konması gerektiğini belirtti. Eraslan, "Sözleşmeden çekilmemizi bir son olarak değil, şiddetle topyekûn mücadelede bir başlangıç olarak nitelendiriyoruz. Sözlerimizin sonunda şunu özellikle belirtmek isteriz ki; Sözleşmenin fesihle ilgili 80. Maddesinde yer alan hükümlere göre tam çekilme 3 ay sonra gerçekleşecek. Bu süreç içerisinde şimdiden peş peşe açıklamalar yapan uluslararası güç odaklarının ülkemiz ile ilgili baskılarına ve güdümlerindeki medyadan topluma empoze edilecek kadına yönelik arttırılmış şiddet haberlerine karşı da hem devletimizi hem de toplumumuzu dikkatli olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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