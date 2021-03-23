Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ESKİ ÖĞRENCİSİ CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Adana'nın Karaisalı ilçesinde Mehmet Fevzi Atay ve Elif Atay çiftinin evlerinde öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden O.Ü.'nün jandarmadaki sorgusunda, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ettiği belirtildi. O.Ü.´nün emekli öğretmen Elif Atay'ın eski öğrencisi olduğu ve yaşlı kadını 6 kurşunla öldürdüğü tespit edildi.

Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Karaisali Güven ÖZGÜL

2021-03-23 12:43:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.