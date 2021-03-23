Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş (3)

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CENAZELERİNİ ALAN YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Adana´nın Karaisalı ilçesinde 4 kişinin hırsızlık için girdiği evlerinde şüpheliler tarafından silahla vurularak öldürülen emekli Mehmet Fevzi (70) ile Elif Atay (69) çiftinin cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Atay çiftinin yakınları, cenazelerin alındığı sırada gözyaşı döktü. Emekli çift, defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı´nda götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-03-23 13:47:25



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