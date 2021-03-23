Adana'da 20 torbacı tutuklandı

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Adana polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 176 kişiden 20’si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir hafta boyunca torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda 176 şüpheli gözaltına alındı, 2 kilo 541 gram sentetik uyuşturucu, 400 uyuşturucu hap, 323 gram esrar, 113 gram eroin ve 13 gram kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 176 zanlıdan 20'si tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 156'sı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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