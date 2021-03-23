Yaşlılara polisten karanfil

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Adana polisi, 1824 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevi sakinlerine karanfil dağıttı.

Adana'da polisler, 1824 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla vatandaşlara karanfil dağıttı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Yaşlılar Haftası kapsamında vatandaşları sevindirmek için çalışma başlattı.

Ekipler, sokakta ve semt pazarlarında karşılaştıkları yaşlılarla sohbet etti.

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