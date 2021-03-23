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Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş (4)

DHA

Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş (4)


ÇELİK YELEKLERLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Adana´nın Karaisalı ilçesinde dün evlerine hırsızlık amacıyla girdikleri Mehmet Fevzi ile Elif Atay çiftini öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Oğuzhan Ü., Alperen Ü., Halit K. ile Adem A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında jandarma ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alındığı, şüphelilere ise çelik yelek giydirildiği görüldü.
Gülşah ÖZGEN-Güven ÖZGÜL-Eser PAZARBAŞI/KARAİSALI (Adana), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Karaisali Güven ÖZGÜL Gülşah ÖZGEN Eser PAZARBAŞI
2021-03-23 15:03:41

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