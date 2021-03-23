Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş (6)

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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adana´nın Karaisalı ilçesinde dün evlerine hırsızlık amacıyla girdikleri Mehmet Fevzi ile Elif Atay çiftini öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuzhan Ünlü ile kuzeni Alperen Ünlü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Halit K. ve Adem A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Karaisali Güven ÖZGÜL

2021-03-23 18:44:20



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