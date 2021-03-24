Yaya olarak kaçmaya çalışan iki şüpheli, yakalandı



Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) - ADANA'da polisin dur ihtarına uymayıp, yaya olarak kaçan iki şüpheli, kısa süren kovalama sonucu yakalandı. Üzerinden esrar, bıçak, hançer, ince tornavida ve biber gazı çıkan Ramazan A., hançeri yakalatmamak için kaçtığını söyledi. İki şüpheli, gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan iki kişiyi fark edip, durdurmak istedi. Polisi gören şüpheliler, farklı yönlere kaçarak, izlerini kaybettirmek istedi. Kovelamaca sonucu şüphelilerden Ferhat Z. ara sokakta, Ramazan A. ise Saydam Caddesi'nde yakalandı.

ÜST ARAMASINDA UYUŞTURUCU VE KESİCİ ALETLER ÇIKTI

Şüphelilerden Ramazan A.'nın yapılan üst aramasında bıçak, hançer, küçük bir poşete konulmuş esrar, ince tornavida ve biber gazı ele geçirildi. 20'ye yakın suç kaydının bulunduğu belirlenen Ramazan A., hançerin bir arkadaşının hediyesi olduğunu, yakalatmamak için kaçtığını söyledi. Diğer şüpheli Ferhat Z. İse kaçmadığını ve Ramazan A. ile bir ilgisinin olmadığını iddia etti. İki şüpheli, gözaltına alınarak Hürriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2021-03-24 03:30:09



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