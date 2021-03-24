Adana'da 'Pandeminin Çizgileri' adlı Covid-19 sergisi açıldı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'da Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması´na katılan çizerlerin katkısıyla oluşturulan 'Pandeminin Çizgileri' adlı Covid-19 sergisi açıldı.

37 yıldır düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması´na katılan çizerlerin katkısıyla oluşturulan 'Pandeminin Çizgileri' adlı Covid-19 sergisi, 75. Yıl Sanat Galerisi'nde ziyaretçilere açıldı. Sergide, Aydın Doğan Vakfı´nın tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisine dikkat çekmek adına yaptığı çağrıyla ulusal ve uluslararası platformlarda tanınan karikatür sanatçılarının sosyal mesafe, hijyen, izolasyon, maske kullanımı gibi güncel konuları ele aldıkları karikatürleri yer aldı. 50 eserin bulunduğu sergi, 24 Mart7 Nisan arası hijyen ve mesafe kurallarına uygun olarak sanatseverleri bekliyor. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2021-03-24 15:53:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.