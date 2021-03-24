Adana'da 'Pandeminin Çizgileri' adlı Covid-19 sergisi açıldı

Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'da Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması´na katılan çizerlerin katkısıyla oluşturulan 'Pandeminin Çizgileri' adlı Covid-19 sergisi açıldı.
37 yıldır düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması´na katılan çizerlerin katkısıyla oluşturulan 'Pandeminin Çizgileri' adlı Covid-19 sergisi, 75. Yıl Sanat Galerisi'nde ziyaretçilere açıldı. Sergide, Aydın Doğan Vakfı´nın tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisine dikkat çekmek adına yaptığı çağrıyla ulusal ve uluslararası platformlarda tanınan karikatür sanatçılarının sosyal mesafe, hijyen, izolasyon, maske kullanımı gibi güncel konuları ele aldıkları karikatürleri yer aldı. 50 eserin bulunduğu sergi, 24 Mart7 Nisan arası hijyen ve mesafe kurallarına uygun olarak sanatseverleri bekliyor. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2021-03-24 15:53:47
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