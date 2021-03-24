Türkiye’nin 6 bölge ve 7 ilinde başlatılan ‘Masal benim yazar benim’ projesiyle genç yazarlar keşfediliyor.

Dünyayı saran pandeminin ve teknolojinin kıskacında sıkışıp kalan çocukların yetenek ve hayal güçlerini ortaya çıkarmak için 7 il ve 9 okuldan öğretmenler bir araya gelerek ‘Masal benim yazar benim’ projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında geleceğin genç yazar adayları keşfediliyor, eğitiliyor ve yazarlarla buluşuyor.

Projeye katılan 95 çocuğa önce 4 hafta boyunca masalın nasıl yazılacağı öğretildi. Ardından çocuklar kendi masallarını, masal formatında yazmaya başladı. Proje sonunda da tüm öğrencilerin masalları kitap haline getirilip proje sonlandırılacak.

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