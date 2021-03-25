Başkan Özgan ikinci doz aşısını yaptırdı

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, korona virüs aşısının ikinci dozunu yaptırıp sağlık çalışanlarına sosyal yaşam merkezinde sağlık çalışanları için özel hazırlanan hediyeler dağıttı.

Başkan Özgan, Kozan Devlet Hastanesi yönetimine ve personellerine ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Özgan, "Sağlık ekiplerimiz, kar kış demeden evinden çıkamayan büyüklerimizin ayağına kadar giderek onlara aşı imkanı sağladı. Sırası gelince herkesin aşıyı yaptırmasının salgını yenmekte önemli olduğunu düşünüyorum. Aşımızı olsak dahi rehavete kapılmak yok, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam edeceğiz. Bu zorlu sürecin hep birlikte üstesinden gelerek sağlıklı ve rahat günlerimize bir an evvel kavuşmayı diliyorum" dedi.

Covid19 sürecindeki fedakar ve özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür eden Başkan Özgan, “Belediyemizin sosyal yaşam merkezinde sağlık çalışanlarına özel hazırlanan çeşitli hediyelerden takdim ettik” diye konuştu.

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