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Suyun değerini anlattılar Adana DSİ 6. Bölge Müdürlüğü tarafından tatlı su kaynakları ile ilgili etkinliklerde genç nesillerin de dikkatini çekmek için düzenlenen ortaokullar arası Suyun Değeri” konulu resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

İHA

Suyun değerini anlattılar Adana DSİ 6. Bölge Müdürlüğü tarafından tatlı su kaynakları ile ilgili etkinliklerde genç nesillerin de dikkatini çekmek için düzenlenen ortaokullar arası Suyun Değeri” konulu resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Adana DSİ 6. Bölge Müdürlüğü tarafından tatlı su kaynakları ile ilgili etkinliklerde genç nesillerin de dikkatini çekmek için düzenlenen ortaokullar arası Suyun Değeri” konulu resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
22 Mart Dünya Su Günü Etkinlikleri kapsamında Ortaokul 7. ve 8. Sınıf öğrencileri arasında “Suyun Değeri” konulu Resim ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni, Adana DSİ 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, Bölge Müdür Yardımcıları ve dereceye giren öğrenciler ile ailelerinin katılımıyla pandemi kurallarına uygun olarak DSİ’nin Seyhan Sami Kayahan Eğitim Tesislerinde gerçekleştirildi.
Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta yaptığı konuşmada suyun değerine dikkat çekerek, “Su değerli, kırılgan ve tehlikelidir. Su, toprak ve hava ile birlikte yaşamın, toplumların ve ekonomilerin temelidir. Su, bir maddeden daha fazlası olup manevi, kültürel ve duygusal terimlerle ifade edilebilen birden çok değer ve anlam taşımaktadır. Suyu birçok kullanıcı ve farklı amaç için doğal bir kaynaktan hizmet sağlayan bir kaynağa dönüştürerek kullanılabilir kılmak ve geri dönüşüm ile güvenli bir şekilde yeniden ekosisteme döndürmek için bazı araçlara ve kurumlara ihtiyaç vardır. İşte bu noktada Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak bizlere ciddi sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluklardan birisi de siz değerli gençlerimize ve sizleri yetiştirecek öğretmenlerimize ulaşarak hayallerinize dokunmak ve bu konuda farkındalık oluşturulmasını sağlamaktır. Genel Müdürlüğümüzce 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında, konunun öneminin genç nesillere benimsetilerek suyun önemi konusunda bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik hususların, ilk ve ortaokul seviyesinde işlenmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. Bu amaçla Türkiye çapında olduğu gibi Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin illerimizdeki ortaokullarının 7. ve 8. Sınıfları arasında da “Suyun Değeri” konulu resim ve kompozisyon yarışması düzenlenmiştir” şeklinde konuştu.
Katılımcılarla tek tek ilgilenen Balta, yarışmacıları ve onları yetiştiren aileleri ve öğretmenlerini tebrik ederek ödüllerini takdim etti.
Bu arada, Dünya Su Günü Etkinliklerini şehirle bütünleştirmek ve herkesin dikkatini “Suyun Değeri”ne çekmek isteyen Adana DSİ Spor Kulübü, kısa süre önce kurulan Kürek ve Kano Takımı ile Seyhan Baraj Gölü’nde etkinlikler düzenledi.
“Suyun Değeri” teması ile Seyhan Baraj Gölü’nde düzenlenen etkinlikte İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından, sudaki kirliliğe dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için katılımcılar tarafından göl yüzeyinde ve çevresinde temizlik yapıldı.
Kano ve küreklerle gösteri yarışları da düzenlenen etkinlikte yarışmacılara günün anısına madalya verildi.
Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta adına Bölge Müdür Yardımcısı Dündar Gazi Yılmaz tarafından DSİ Adana Spor Kulübü Başkanı Agah Sineren ile Kürek ve Kano Takımı Hocası Tekin Müştekin’e günün anısına plaket takdim edildi.
Resim yarışması sonuçları:
1.Öge Kerem Kahriman
2.Asude Zeynep Arslan
3.Simge Karayılan
Kompozisyon yarışması sonuçları:
1.Rabia İkra Kaya
2.Dilara Arslanhan
3.Alime Gök

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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