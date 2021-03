Adana’nın Kozan ilçesinde 5. sınıf öğrencisi İsmail Tunç Çürük'ün her gün sokak hayvanlarını beslemek için geldiği belediye önünde zabıtaların kendini fark etmesi iyilik hikayesini gün yüzüne çıkardı.

Okula giderken düzenli olarak Kozan Belediyesi binası önünde bulunan sokak hayvanlarını besleyen Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi İsmail Tunç Çürük'ün (10) sokak köpekleri ile olan sevgi dolu anlarını fark eden Kozan Belediyesi Zabıta Müdürü Osman Taş, durumu Belediye Başkan Yardımcısı Arif Dağlı’ya haber verdi. Dağlı belediyede ağırladığı İsmail Tunç'a örnek davranışı için teşekkür etti.

A ilesinin kendisine verdiği harçlıkları biriktirerek aldığı mamalarla sokak hayvanlarını besleyen 10 yaşındaki İsmail Tunç Çürük bölgedeki herkesin takdirini kazandı.

İhlas Haber Ajansı muhabirinin ulaştığı İsmail Tunç Çürük, bunu her zaman yaptığını ve herkesin sokaktaki hayvanları aç bırakmaması için duyarlı olmaya davet ederek, “Önceden bir köpeğim vardı ve öldü. Annem ve babamın verdiği harçlıkları sokak hayvanlarına harcıyorum. İnsanlar onları aç bırakmasın beslesin sokak hayvanlarına iyi davransınlar” dedi.



"Onlar aç kalacağına ben aç kalayım" diyor

Anne Hatice Çürük oğlu ile gurur duyduğunu ifade ederek, “Bu davranışını bekliyordum. Hayvanları seviyoruz ve koruyoruz. Oğlumla gurur duydum. Oğlum onlar açken ben de aç dururum diyor. Onunla gurur duyduk” diye konuştu.

Baba Kubilay Çürük, “Oğlumuz böyle bir davranış sergilediği için guru duyduk” diye konuştu.

Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ahmet Ülger'de öğrencilerinin bu davranışının örnek olduğunu ifade ederek “Akademik olarak okulumuzda çok iyi öğrencimiz var. 43 Fen lisesi öğrencimiz var ama bu bir yere kadar. Hayvanları doğayı seven hoşgörü ile tüm evreni kucaklayan insanlara ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Evladımızı yetiştiren herkese teşekkür ediyoruz. Merhametli olmanın paylaşmanın diğer konulardan daha önemli böyle güzel nesiller yetiştirmek bizleri gururlandırdı” dedi.

Bugün yine sokak hayvanlarının yanına gelip mama veren İsmail Tunç Çürük, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince belediyeye davet edilerek hayvan barınağından sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Arif Dağlı’nın misafiri oldu. Arif Dağlı Kozanlı genç ile gurur duyduklarını ifade ederek “Bu genç kardeşimizin duyarlığı ve yaptığı fedakarlık hepimize insanlık dersi vermiştir. Biz koca koca insanların düşünmediği ve gerekli duyarlığı yeterince gösteremediği bir dönemde İsmail’imiz bize tekrardan bu düşünceyi hatırlatmıştır. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Onu yetiştiren ailesine ve öğretmenlerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar ne güzel bir nesil yetiştiriyor. Ayrıca biz her zaman diyoruz sokak hayvanları sadece belediyenin sorumluluğu değil sokakta yaşayan tüm canlar hepimize emanettir. Toplum olarak bu konuda elimizden geleni yapmak zorundayız. İşte 5. Sınıf öğrencisi bir yiğit bunu bize ispat etti" diye konuştu.

İsmail Tunç Çürük’ün sokak hayvanlarına sevgi dolu anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.