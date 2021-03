İnşaat mühendisleri, her şefin sadece bir şantiyeden sorumlu olmasını istiyor

Yusuf KANTARLI-Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)İNŞAAT Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, inşaat şeflerinin 30 bin metrekare alanda 5 farklı inşaatta çalışma izinlerinin değiştirilmesini istedi. Aksungur, "Yapıların güvenli ve depreme dayanıklı olması, işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulanması sağlamak için 'Her şantiyeye bir şef' kampanyasını başlattık´´ dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkezi öncülüğünde 26 şube, inşaat şefleri için kampanya başlattı. Kampanya kapsamında inşaat şeflerinin 30 bin metrekare alanda 5 farklı inşaatta çalışma izinlerinin değiştirilmesi istendi. Kampanyanın mart ayında başladığını belirten İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, "Ülkemizin topraklarının yüzde 93´ü ve nüfusumuzun 75 milyondan fazlası deprem bölgesinde yaşamaktadır. 'Deprem öldürmez, binalar öldürür' şiarından hareketle kampanyamızı başlattık. Kampanyamızdaki hedef kitlemiz özellikle genç inşaat mühendisleri. Örnek vermek gerekirse, Çukurova, Seyhan ve Yüreğir´de bir şantiye düşünün. Bu şantiyelerin beton dökümü, kalıp çakılması ve demir döşenmesi aynı zamana denk gelme ihtimali çok yüksek. Bu nedenle şantiye şefinin 5 ayrı yerde işleri yürütmesi hem sakıncalı hem de fiziken çok mümkün değil. Her durumda şantiye şefinin inşaatta bulunması zorunlu. Fakat inşaat şefinin 5 ayrı yerde bulunması yönetmelikteki zorunluluğu tam hayata geçirmesine engel oluyor. Yapıların güvenli ve depreme dayanıklı olması, işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulanması sağlamak için 'Her şantiyeye bir şef' kampanyasını başlattık´´ dedi.

`ŞANTİYE ŞEFİNİN İNŞAATTA BULUNMASI ÇOK ÖNEMLİ´

Kampanyanın özelikle mezunların artmasından kaynaklı işsizliğin de önüne geçeceğini vurgulayan Aksungur, hayata geçmesi halinde istihdam sağlanacağını da kaydetti. Şantiye şefinin inşaatın başında durmamasının birtakım sorunlar teşkil edeceğini belirten Aksungur, "Yapılar doğru düzgün dizayn edilemez. Sevk ve idaresi uygun olamaz. Çok iyi kontroller yapılması lazım. Bu saydığım uygulamalar işçilerin inisiyatifine bırakılamayacak kadar hassas konulardır. Şantiye şefinin inşaatta bulunması hem kendi açısından hem de mal sahibi açısından verimliliği arttırmak açısından çok önemlidir´´ diye konuştu.

`5 FARKLI İNŞAATA BAKABİLECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM´

Şantiye şeflerinin en çok dikkat etmesi gereken hususun iş güvenliği olduğunu söyleyen şantiye şefi Kaya Vurankaya (25), "Kendi adıma konuşmam gerekirse 5 farklı inşaata bakabileceğimi düşünmüyorum. Meslektaşlarımın da yetişiyor gibi görünüp, yetişemeyeceklerini düşünmekteyim. 1 bloktan oluşan bir şantiyede çalışıyoruz. Burası da çoğunlukla zamanımızı alan, iş yükü yüksek bir yer. Burada kazaların hiç olmaması için elimizden gelen verimliliği çok yüksek tutmamız gerekiyor. 5 tane şantiyeye bakarak bu saydıklarımın yapılabileceğini kendi adıma düşünmüyorum."DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-03-25 12:46:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.