Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu

DHA

Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu


Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'nın merkez Yüreğir ilçesinde dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafası ile kemikler bulundu. Köpekler tarafından kemikler çevreye taşınırken, çevreye ise kötü kokuların yayıldığı belirtildi. Bölgeye yakın mahallede yaşayan Ramazan Dağgülü (31), "Burada onlarca kesilmiş at var. Artık bu kokudan duramayacak hale geldik" dedi.
Yüreğir ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi yakınında bulunan dere yatağında at ve eşek kafaları ve kemikleri bulundu. At ve eşekler kesildikten sonra geriye kalan parçalarının çuvallara konulup, dere yatağına atıldığı, köpekler tarafından parçaların çıkartılarak etrafa taşındığı öne sürüldü. Yaklaşık 200 metrelik bir alanda her tarafta at ve eşek kafaları bulunurken, çevreye de kötü kokular yayıldı. Bölgede kafası kesilmiş bir atın gövdesinin de olduğu görüldü.
Mahallede hayvancılıkla uğraşan Mehmet Mustafa Köroğlu (75), astım hastası olduğunu, kötü kokular nedeniyle nefes alamayacak duruma geldiğini ifade ederek, "Geceleri kokudan boğulacakmış gibi uyanıyorum. Bizim elimizden bir şey gelmiyor, yeter artık" dedi.
'KOKUDAN DURAMAYACAK HALE GELDİK'
Mahallede oturan Ramazan Dağgülü ise kemiklerin atılı olduğu yerde tarlasının olduğunu belirterek, "Biz tarlalarımızı artık sulayamayacak duruma geldik. Yaz geldiğinde ürünlerimiz susuz kalacak. Çünkü bu pislikten ve kokudan dolayı dereye inip, su alamıyoruz. Burada onlarca kesilmiş at var. Biz artık bu kokudan duramayacak hale geldik. Bu at ve eşeklerin buradan kaldırılmasını istiyoruz. Bu at ve eşekleri gece saatlerinde getirip bıraktıktan sonra bir şekilde kaçıyorlar. Bunlar kimliği belirsiz kişiler tarafından bırakılıyor. Sabah uyandığımızda bu görüntüyle karşılaşıyoruz" diye konuştu.
'KÖPEKLER SALDIRIYOR
Nusrettin Dağgülü da rahat bir şekilde çiftçilik yapamadıklarını anlattı. Dağgülü, "Çocuklarımızı okula götürdüğümüzde köpekler at eti yemeğe geldiği için bölgelerini korumak amacıyla saldırganlaşıyorlar. Bizlere saldırıyorlar. Bu dereye bu leşler boydan boya atılıyor. Maalesef bütün tarlaların önünde bu leşler var" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-03-25 14:05:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hamile kadın yol kenarında ölü bulundu, kardeşi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Hamile kadın yol kenarında ölü bulundu, kardeşi ...
İnşaat mühendisleri, her şefin sadece bir şantiyeden sorumlu olmasını istiyor
YEREL HABERLER İnşaat mühendisleri, her şefin sadece bir şantiyeden ...
İsmail'den alkışlanacak davranış Adana’da 5. sınıf öğrencisi İsmail Tunç Çürük'ün harçlıklarıyla her gün sokak hayvanlarını beslemek için geldiği belediye önünde zabıtaların kendini fark etmesi iyilik hikayesini gün yüzüne çıkardı Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Arif Dağlı: "Biz koca koca insanların düşünmediği ve gerekli duyarlığı yeterince gösteremediği bir dönemde İsmail'imiz bize tekrardan bu düşünceyi hatırlatmıştır"
YEREL HABERLER İsmail'den alkışlanacak davranış Adana’da 5. sınıf ...
"Köprüden Önce Son Çıkış" seyirciyle buluşuyor Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları perde açıyor
YEREL HABERLER "Köprüden Önce Son Çıkış" seyirciyle buluşuyor Adana ...
ATO Meclis Başkanı İsmail Acı: “Ekonomiye kısa vadeli bakmamalıyız” “Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ayakta kalması şart”
YEREL HABERLER ATO Meclis Başkanı İsmail Acı: “Ekonomiye kısa vadeli ...
Suyun değerini anlattılar Adana DSİ 6. Bölge Müdürlüğü tarafından tatlı su kaynakları ile ilgili etkinliklerde genç nesillerin de dikkatini çekmek için düzenlenen ortaokullar arası Suyun Değeri” konulu resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
YEREL HABERLER Suyun değerini anlattılar Adana DSİ 6. Bölge ...
Beyaz Masa çözüm üretiyor Yüreğir Belediyesi, 48 bin 280 istek ve öneriyi çözüme kavuşturdu
YEREL HABERLER Beyaz Masa çözüm üretiyor Yüreğir Belediyesi, 48 bin ...
Başkan Özgan ikinci doz aşısını yaptırdı
YEREL HABERLER Başkan Özgan ikinci doz aşısını yaptırdı
Otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 5 kilo ...
Adana’da "menopoz okulu" açıldı Bu okula sadece kadınlar girebiliyor Adana'da Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Hizmet Binası bünyesinde ‘menopoz okulu’ açıldı Seyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Güney Cem Bülbüloğlu: “Kadınlarımızın hayatı bizim için çok önemli”
YEREL HABERLER Adana’da "menopoz okulu" açıldı Bu okula sadece ...
Aracın yakıt deposundan 5 kilo metamfetamin çıktı
YEREL HABERLER Aracın yakıt deposundan 5 kilo metamfetamin çıktı
Yanlış park yapanlara ceza
YEREL HABERLER Yanlış park yapanlara ceza
Adana’da otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Adana’da otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı: 3 yaralı
Adana'da, refüjdeki ağaçlara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da, refüjdeki ağaçlara çarpan otomobildeki 3 ...
Evlat edinen çift, biyolojik baba ortaya çıkınca yıkıldı
YEREL HABERLER Evlat edinen çift, biyolojik baba ortaya çıkınca ...
Adana Basketbol - Çukurova Basketbol: 51-90
YEREL HABERLER Adana Basketbol - Çukurova Basketbol: 51-90
"Masal benim yazar benim" projesiyle genç yazarlar keşfediliyor
YEREL HABERLER "Masal benim yazar benim" projesiyle genç yazarlar ...
Adana'da 'Pandeminin Çizgileri' adlı Covid-19 sergisi açıldı
YEREL HABERLER Adana'da 'Pandeminin Çizgileri' adlı Covid-19 sergisi ...
Adanalı madenciler kırsaldaki öğrenciler için seferber oldu
YEREL HABERLER Adanalı madenciler kırsaldaki öğrenciler için ...
Otomobilin altında kalan çocuğun inanılmaz kurtuluşu Adana’da geri geri gelen otomobilin altında kalan 1.5 yaşındaki çocuğun sadece burnu kanadı Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi
YEREL HABERLER Otomobilin altında kalan çocuğun inanılmaz ...
Avcı: "Sözleşmeyle kadın ve aile korunamaz" MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle iptal edilmesinin, Türk milletinin beklediği yerinde, haklı bir karar olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Avcı: "Sözleşmeyle kadın ve aile korunamaz" MHP Adana ...
Yumurtalık’ta tropikal meyve dikimi artıyor
YEREL HABERLER Yumurtalık’ta tropikal meyve dikimi artıyor
Dün toprağa verdiği eşinin mezarı başında, oğlunun cesedini buldu
YEREL HABERLER Dün toprağa verdiği eşinin mezarı başında, oğlunun ...
Emekli çiftin cinayet şüphelisi: Para istedim vermediler, ertesi gün öldürdüm
YEREL HABERLER Emekli çiftin cinayet şüphelisi: Para istedim ...