Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu (2)

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çok sayıda at ve eşek kafası ile kemiklerin bulunduğu bölgede İl Tarım Müdürlüğü ve Yüreğir Zabıta Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulundu. Bahçelievler Mahallesi´ndeki dere yatağında at, eşek kafaları ve kemikleri bulunduğu bölgeye gelen ekipler, ilk olarak çevredeki vatandaşlardan bilgi aldı. Daha sonra tek tek kemiklerin bulunduğu noktaları gezen ekipler, temizlik çalışmaları için belediye ekiplerine bilgi aktarımı yaptı.

'ADANA'NIN İMAJINA ZARAR VERİYORLAR'

İl Tarım Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Caner Alıç, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Gece gündüz denetimlerimizi sürdürüyoruz. Gıda ve yetiştiricilik üzerine sıkı denetim var. Kasti bir durum olduğunu düşünüyoruz. Canlı bir hayvanın öldürüldükten sonra buraya atıldığından şüpheleniyoruz. Bu etin asla insan tüketimine sunulmadığını düşünüyoruz. Çünkü denetimlerimizde buna rastlamadık. Adana´ya zarar veren bu gıda teröristleriyle mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Ekiplerle incelemeye katılan Yüreğir Zabıta Müdürü Hayri Kuruoğlu ise denetimlerini 24 saat esasıyla devam ettireceklerini kaydetti.

Can ÇELİK-Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-03-25 17:01:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.