Adana Valiliğinden 'deniz kirliliği' açıklaması

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Adana Valiliği, Karataş ilçesinde Harbİş sahilindeki deniz kirliliğiyle ilgili yapılan ilk incelemede gemi kaynaklı atık bulunduğunun tespit edildiğini, gerekli incelemenin başlatıldığını açıkladı.

Adana Valiliği, Karataş ilçesi Harbİş sahilinde saat 15.00 sıralarında deniz kirliliği yaşandığı dair yapılan ihbar üzerine ilgili ekiplerin olay yerine intikal ettirildiğini söyledi. Açıklamada, "Yapılan ilk incelemede Harbİş sahilinde yaklaşık 3 km’lik sahil şeridi ve kıyıdan denize doğru yaklaşık 300 metre mesafelik alanda siyah renkli, dokunulduğunda yağ tabakası izlenimi veren, gemi kaynaklı atık bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak Valiliğimizce gerekli araştırma ve inceleme başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.

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