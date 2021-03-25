Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu (3)



ADANA VALİLİĞİ´NDEN AÇIKLAMA

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çok sayıda at ve eşek kafası ile kemiklerin bulunmasıyla ilgili Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, gerçekleştirilen incelemeler sonucu bölgenin hayvansal atıkların sürekli olarak bırakılan bir yer olduğunun anlaşıldığı ve il genelinde yapılan denetimlerde son zamanlarda tek tırnaklı hayvan etinin kullanımına rastlanılmadığı bildirildi.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve belediye zabıta ekiplerince alanda denetim yapılmış, kanal kenarındaki kalıntıların ölen sığır, koyun, keçi, köpek, at, eşek gibi tüm hayvan ve hayvansal atıkların sürekli olarak atıldığı bir yer olduğu anlaşılmıştır. Belediye zabıta ekipleri aracılığı ile hayvansal atıkların kaldırılması için Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bilgi verilmiş ve söz konusu alan belediye ekiplerince temizlenmeye başlanmıştır. İlİlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve emniyet güçleri iş birliğinde 7 gün 24 saat esasında canlı tek tırnaklı hayvan hareketlerinin kontrol ve denetimleri devamlı yapılmakta olup, gıda işletmelerinde tek tırnaklı hayvan eti/ geni aranması amacı ile numuneler sürekli olarak alınmaktadır. Yakın zamanda insan sağlığını tehdit edici herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır."ADANA, (DHA)FOTOĞRAFSIZ DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)

2021-03-25 21:22:17



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