Karataş kıyıları gemi atıkları nedeniyle siyaha boyandı



KARATAŞ (Adana), (DHA)ADANA'nın Karataş ilçende Harbİş sahili ve koruma altındaki Akyatan Lagünü'nde gemi atıkları nedeniyle deniz kirliliği yaşanması üzerine Adana Valiliği´nce bölgeye ekip gönderilerek inceleme başlatıldı.

İlçeye bağlı Harbİş sahili ile kuşların konakladığı ve koruma altındaki Akyatan Lagünü'nde saat 15.00 sıralarında denizin siyaha büründüğünü görenler, durumu yetkililere bildirdi. Adana Valiliği, bölgeye ekip göndererek inceleme başlattı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Karataş ilçesi Harbİş sahilinde saat 15.00 sularında deniz kirliliği yaşandığına dair yapılan ihbar üzerine, ilgili ekipler olay yerine intikal ettirilmiştir. Yapılan ilk incelemede Harbİş sahilinde yaklaşık 3 kilometrelik sahil şeridi ve kıyıdan denize doğru yaklaşık 300 metre mesafelik alanda siyah renkli, dokunulduğunda yağ tabakası izlenimi veren, gemi kaynaklı atık bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak Valiliğimizce gerekli araştırma ve inceleme başlatılmıştır" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Karataş KARATAŞ (Adana), (DHA)

2021-03-25 21:56:02



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