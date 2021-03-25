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Adana’da kahvehaneye polis baskını: 8 kişiye kısıtlamayı ihlalden para cezası

İHA

Adana’da kahvehaneye polis baskını: 8 kişiye kısıtlamayı ihlalden para cezası

Adana’da kısıtlamanın olduğu saatlerde oyun oynatıldığı ihbarı yapılan kahvehaneye baskın düzenleyen polis içeri bulunan 8 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası kesti.
Alınan bilgiye göre, Seyhan devriye ekiplerine bağlı polisler, Karasoku Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde ruhsatsız bir kahvehanede oyun oynatıldığı ihbarı aldı. Bunun üzerine Seyhan Devriye Ekipleri, söz konusu iş yerine baskın düzenlendi. Baskın sırasında kahvehanede bulunan 8 kişiye sokağa çıkma yasağı ihlalden para cezası kesildi. Zabıta ekipleri ise ruhsatsız kahvehaneyi mühürledi.

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