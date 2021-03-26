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Soğan hasadı yaklaşıyor üretici pazar bulamama korkusu yaşıyor Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: “Soğan pazarımızı Mısır, İran, Tacikistan’a kaptırdık” “Yurt dışında pazar bulamazsak, soğanımız elimizde kalacak” “Soğan para etmezse 2 yıl önceki gibi fiyatlar dalgalanacak”

İHA

Soğan hasadı yaklaşıyor üretici pazar bulamama korkusu yaşıyor Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: “Soğan pazarımızı Mısır, İran, Tacikistan’a kaptırdık” “Yurt dışında pazar bulamazsak, soğanımız elimizde kalacak” “Soğan para etmezse 2 yıl önceki gibi fiyatlar dalgalanacak”

Türkiye’nin en erkenci soğanının 2 hafta sonra hasat edileceği Adana'da üreticiler pazar bulamama korkusu yaşıyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Geçen sene pandemi nedeniyle ihracat yapamadık ve pazarı başka ülkelere kaptırdık. Şu an Hindistan'ın soğan ihtiyacı var yetkililerin gerekli girişimleri yapmasını bekliyoruz" dedi.
Türkiye’nin turfanda soğan merkezi olan Adana’da 2 haftaya kadar hasadın başlaması bekleniyor. Türkiye’nin soğan ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Adana’da hasat öncesi üreticiler, geçen yılki gibi pazar bulamama korkusu yaşıyor.

“Soğanda pazarı kaptırdık"
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirlerine yaptığı açıklamada, “Soğanda bu yıl verim bolluğu yaşanacak. Pandemiden dolayı ülkemizde soğan açığı olur diye soğanın yurtdışına izni açılmadı. Daha sonra açıldı ama soğanlar elde kaldı. Bazı tarlalar sürüldü bazı tarlalarda yok fiyatına satıldı. Bu yıl da aynı durumlar olmasın diye konuyu şimdiden gündeme getirmek istedik. Bu yıl da soğanlar çok kaliteli verim çok güzel ihracat açık fakat geçen yıl kapalı olduğundan dolayı biz pazarımızı Mısır, İran, Tacikistan’a kaptırdık. O ülkeler de soğanı geçen yıl iyi fiyatlara sattığı için bu yıl daha çok ekti” dedi.

“Ne alan ne satan var”
Bu yılda Ankara Polatlı’daki depolarda 6070 bin ton soğan olduğunun altını çizen Doğan, “Diğer illerini de eklersek soğan 8090 bin tona ulaşacak. Eğer biz yurt dışında pazar bulamazsak, soğanımız elimizde kalacak. Martın son haftasındayız. Hasat yaklaşıyor soğanı ne alan ne satan var. Biz bu yılda yurt dışına soğan göndermezsek soğanların çoğu sürülebilir” diye konuştu.

"Fiyatlar dalgalanacak"
Şu an Polatlı’da depolardaki soğanların tüccarlar tarafından çiftçiden 30 kuruşa alındığını kaydeden Mehmet Akın Doğan, “30 kuruşa alınan soğanların yeşerdiği için seçilip 6070 kuruştan piyasa sürülmekte. Zaten 30 kuruşa satılan soğan zarar. Bu soğanın çuvallama maliyeti bile değil. Nasıl ki 2 yıl önce soğan fiyatı çok yükseldi, tanzim satışlar açıldı. Eğer bu yılda çiftçimiz soğandan para kazanamazsa inanın seneye soğan ekimi olmayacak 2 yıl önceki gibi fiyatlar dalgalanacaktır. Şu an Hindistan ve Bangladeş’in soğan açığı var. Buralara soğan gönderebilirsek hem ülkemize döviz kazandıracağız hem ülkemiz çiftçimiz kazanacak. Yetkililerin gerekli girişimleri yapmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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