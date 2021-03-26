Atıkla kirlenen Karataş sahilleri drone ile görüntülendi Karataş sahilindeki kimyasal atığın Akyatan Lagünü'ne ulaşmaması için başlatılan çalışma sürüyor Sahilleri kirleten maddenin ne olduğu bugün belli olacak Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz: "Lagünün zarar görmemesi için mücadele içerisindeyiz”

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Adana'nın Karataş ilçesinde denizdeki yağ tabakası izlenimi veren kirliliğin Akyatan Lagünü'ne ulaşmaması için başlatılan çalışma tüm hızıyla sürüyor. Denizin kirliliği ve çalışma yapılan alan drone ile görüntülendi.

Dün, Harbİş Sahili'nde 3 kilometrelik sahil şeridi ve kıyıdan denize doğru yaklaşık 300 metre mesafelik alanda siyah renkli, yağ tabakası izlenimi veren kimyasal olduğu değerlendirilen atık nedeniyle bugün bölgede çalışma başlatıldı. Devlet Su İşlerine (DSİ) ait iş makineleri bölgeye sevk edildi. Görevliler, kirliliğin yayılarak Akyatan Lagünü'ne ulaşmaması için çalışma başlattı.

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