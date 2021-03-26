Kayınbiraderini kendisine küfrettiği için öldürdüğünü iddia etti

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, evde alkol alıp sohbet ettikleri kayınbiraderi Mehmet Şahiner´i (34), tabancayla öldüren Nusret Kaplan (29), polis ekiplerince yakalandı. Kaplan, kayınbiraderini, kendisine küfrettiği gerekçesiyle vurduğunu öne sürdü.
Olay, 21 Mart Pazar günü saat 21.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi´nde meydana geldi. Mehmet Şahiner, aynı sokakta oturan eniştesi Nusret Kaplan´ın evine gitti. Burada alkol alıp, bir süre sohbet eden ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Evden ayrılan Kaplan, bir süre sonra Şahiner´i evin önüne çağırdı. Burada belinden çıkardığı tabancayı kayınbiraderi Şahiner´e doğrultan Kaplan, defalarca tetiğe bastı. Göğsü ve karnına isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Şahiner, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Şahiner, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
CİNAYET DEDEKTİFLERİ YAKALADI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Nusret Kaplan´ı yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, Kaplan´ın kaçabileceği olası adresleri tek tek kontrol etti. Cinayet dedektifleri, adım adım iz sürdüğü Kaplan´ı, önceki gün Yıldırım Beyazıt Mahallesi´nde sokakta yürüdüğü sırada yakaladı.
`3 ÇOCUKLA ORTADA KALDIM´
Emniyete götürülen Nusret Kaplan´ın ifadesinde, olay günü kayınbiraderi Mehmet Şahiner´i kendisine küfrettiği gerekçesiyle vurduğunu iddia edip, parklarda saklandığını söylediği öğrenildi. Öte yandan H.K.´nin de ağabeyiyle eşinin arasında husumet olmadığını söylediği, eşinin ailesinin kendileriyle hiç ilgilenmediğini ve artık kendi ailesinin de yardım etmeyeceğini, 3 çocukla ortada kaldığını söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nusret Kaplan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-03-26 12:35:39
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.