Kayınbiraderini kendisine küfrettiği için öldürdüğünü iddia etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayınbiraderini kendisine küfrettiği için öldürdüğünü iddia etti

DHA

Kayınbiraderini kendisine küfrettiği için öldürdüğünü iddia etti


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, evde alkol alıp sohbet ettikleri kayınbiraderi Mehmet Şahiner´i (34), tabancayla öldüren Nusret Kaplan (29), polis ekiplerince yakalandı. Kaplan, kayınbiraderini, kendisine küfrettiği gerekçesiyle vurduğunu öne sürdü.
Olay, 21 Mart Pazar günü saat 21.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi´nde meydana geldi. Mehmet Şahiner, aynı sokakta oturan eniştesi Nusret Kaplan´ın evine gitti. Burada alkol alıp, bir süre sohbet eden ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Evden ayrılan Kaplan, bir süre sonra Şahiner´i evin önüne çağırdı. Burada belinden çıkardığı tabancayı kayınbiraderi Şahiner´e doğrultan Kaplan, defalarca tetiğe bastı. Göğsü ve karnına isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Şahiner, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Şahiner, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
CİNAYET DEDEKTİFLERİ YAKALADI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Nusret Kaplan´ı yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, Kaplan´ın kaçabileceği olası adresleri tek tek kontrol etti. Cinayet dedektifleri, adım adım iz sürdüğü Kaplan´ı, önceki gün Yıldırım Beyazıt Mahallesi´nde sokakta yürüdüğü sırada yakaladı.
`3 ÇOCUKLA ORTADA KALDIM´
Emniyete götürülen Nusret Kaplan´ın ifadesinde, olay günü kayınbiraderi Mehmet Şahiner´i kendisine küfrettiği gerekçesiyle vurduğunu iddia edip, parklarda saklandığını söylediği öğrenildi. Öte yandan H.K.´nin de ağabeyiyle eşinin arasında husumet olmadığını söylediği, eşinin ailesinin kendileriyle hiç ilgilenmediğini ve artık kendi ailesinin de yardım etmeyeceğini, 3 çocukla ortada kaldığını söylediği öğrenildi. 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nusret Kaplan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-03-26 12:35:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karataş sahilindeki kirlilik nedeniyle Akyatan Lagünü'nün girişi kapatıldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Karataş sahilindeki kirlilik nedeniyle Akyatan ...
Bir kızı cinayete kurban giden anne, ilik kanseri olan diğer kızı için yardım istedi
YEREL HABERLER Bir kızı cinayete kurban giden anne, ilik kanseri ...
Atıkla kirlenen Karataş sahilleri drone ile görüntülendi Karataş sahilindeki kimyasal atığın Akyatan Lagünü'ne ulaşmaması için başlatılan çalışma sürüyor Sahilleri kirleten maddenin ne olduğu bugün belli olacak Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz: "Lagünün zarar görmemesi için mücadele içerisindeyiz”
YEREL HABERLER Atıkla kirlenen Karataş sahilleri drone ile ...
Karataş sahilindeki kirlilik nedeniyle Akyatan Lagünü'nün girişi kapatıldı
YEREL HABERLER Karataş sahilindeki kirlilik nedeniyle Akyatan ...
Sivil polis, müşteri gibi korsan taksiye bindi, sürücü 8 bin 349 lira ceza yedi
YEREL HABERLER Sivil polis, müşteri gibi korsan taksiye bindi, ...
Adana OSB'de üniversite-sanayi işbirliği gelişiyor AOSB Başkanı Sütcü: "Üniversitelerimizin bilgi birikimine uygulama alanı sunuyoruz"
YEREL HABERLER Adana OSB'de üniversite-sanayi işbirliği ...
Yunus polislerinden Nehir´e doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Yunus polislerinden Nehir´e doğum günü sürprizi
Kimyasal atığın Akyatan Lagünü'ne ulaşmaması için çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Kimyasal atığın Akyatan Lagünü'ne ulaşmaması için ...
Arkadaşının döktüğü temizlik malzemesi Yiğit Ali'nin yüzünü yaktı
YEREL HABERLER Arkadaşının döktüğü temizlik malzemesi Yiğit Ali'nin ...
Soğan hasadı yaklaşıyor üretici pazar bulamama korkusu yaşıyor Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: “Soğan pazarımızı Mısır, İran, Tacikistan’a kaptırdık” “Yurt dışında pazar bulamazsak, soğanımız elimizde kalacak” “Soğan para etmezse 2 yıl önceki gibi fiyatlar dalgalanacak”
YEREL HABERLER Soğan hasadı yaklaşıyor üretici pazar bulamama ...
Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği kongresini yaptı
YEREL HABERLER Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği kongresini yaptı
Korsan taksici müşteri kimliğindeki polise yakaladı Adana’da yakalanan korsan taksiciye 8 bin 349 lira para cezası kesildi, araç 30 gün trafikten men edildi
YEREL HABERLER Korsan taksici müşteri kimliğindeki polise ...
5 kardeşini kaybeden Nehir'e doğum günü sürprizi Adana’da 5 kardeşini kaybeden 12 yaşındaki kız çocuğuna polis doğum günü sürprizi yapınca anne ve kız gözyaşlarına boğuldu Nehir Özdemir: “Çok mutlu oldum şuan mutluluğumu tarif edemiyorum” Anne Songül Özdemir : “Nehir'den önce 4, Nehir’den sonra 1 çocuğumuzu kaybettik o bizim bir tanemiz”
YEREL HABERLER 5 kardeşini kaybeden Nehir'e doğum günü ...
Kayınbiraderi vuran enişte tutuklandı Adana’da kedisine küfür ettiğini öne sürdüğü kayınbiraderini silahla vurarak öldüren enişte parkta yakalandı
YEREL HABERLER Kayınbiraderi vuran enişte tutuklandı Adana’da ...
Adana'da kahvehane baskınında 8 kişiye ceza kesildi
YEREL HABERLER Adana'da kahvehane baskınında 8 kişiye ceza kesildi
Adana’da kahvehaneye polis baskını: 8 kişiye kısıtlamayı ihlalden para cezası
YEREL HABERLER Adana’da kahvehaneye polis baskını: 8 kişiye ...
"Cennetten tapulu arsa" vaadiyle dolandırmaya kalkıştılar Adana’da ikisi yabancı uyruklu 4 kişi, “Cennetten 500 dolara tapulu arsa satıyoruz. Bunu alırsanız daha sonra size para akacak” diyerek eşiyle parkta gezen kadını dolandırmak istedi Yaşlı kadın dolandırıcılara inanmayarak yanından kovduğunu anlattı
YEREL HABERLER "Cennetten tapulu arsa" vaadiyle dolandırmaya ...
Karataş kıyıları gemi atıkları nedeniyle siyaha boyandı
YEREL HABERLER Karataş kıyıları gemi atıkları nedeniyle siyaha ...
Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu (3)
YEREL HABERLER Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla ...
Adana Valiliğinden 'deniz kirliliği' açıklaması
YEREL HABERLER Adana Valiliğinden 'deniz kirliliği' açıklaması
Adana Valiliğinden tek tırnaklı hayvan atıklarıyla ilgili açıklama
YEREL HABERLER Adana Valiliğinden tek tırnaklı hayvan atıklarıyla ...
Karataş sahilleri bilinmeyen maddeyle kaplandı Belediye Başkanı Topuz, maddenin bir an önce tespit edilmesi istediğini söyledi
YEREL HABERLER Karataş sahilleri bilinmeyen maddeyle ...
Yanan ormanın her karışı tohumlarla buluştu Adana'nın Kozan ilçesinde 8 mahallenin zarar gördüğü yangın sonrası ormanlık alanın her karış toprağına yeniden yeşillendirilmek üzere kızılçam tohumu saçıldı
YEREL HABERLER Yanan ormanın her karışı tohumlarla buluştu Adana'nın ...
Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu (2)
YEREL HABERLER Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla ...