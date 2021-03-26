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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüreğir'de rayiç bedel sorgusu için tapuya gitmek yeterli oldu

İHA

Yüreğir'de rayiç bedel sorgusu için tapuya gitmek yeterli oldu

Yüreğir Belediyesi, Tapu Müdürlüğüne rayiç bedeli görme yetkisi verdi. Vatandaşlar artık rayiç bedel sorgulamak için belediyeye gelmek zorunda kalmayacak.
Taşınmaz bir malın, güncel piyasa şartlarında arztalep dengelerine göre yıllar arasında değişiklik gösteren değerine rayiç bedel denmekte. Arsa, konut gibi taşınmaz mallara sahip olan kişiler özellikle bu mallar için yapacakları satış işlemlerinde gerekli olan ve önem teşkil eden bir unsur olan rayiç bedel sorgulama ve taşınmaza ait borç ödemesi için tapudan önce belediyeye gelmek zorunda kalıyordu.
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in talimatı ile ‘Kent Bilgi Sistemi’ kapsamında Yüreğir Tapu Müdürlüğüne mükelleflerinin beyan bilgileri ve bu beyanlara ait borç bilgilerini gösterir bir yazılım geliştiren Bilgi İşlem Müdürlüğü, sistemi uygulamaya koydu.
Böylece vatandaşlar belediyeye gelmeden direk Tapu Müdürlüğüne giderek gayrimenkullerinin rayiç bedelini öğrenebilecek ve işlem yapabilecek, Tapu Müdürlüğü de belediyeye borcu olan mükellefleri sistemden görüp belediyenin ödeme sistemine yönlendirme yapabilecek.
"ebelediye.yuregir.bel.tr" adresinden elektronik ortamda da borçlarını ödeyebilecek olan mükellefler hem zaman hem de ekonomik olarak tasarruf sağlamış olacaklar.

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