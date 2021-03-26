Yalçın: "Öğretmen aşılamalarına öncelik verilmeli" Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, imkanların eşit olmadığı yerlerde okullarda 'aç-kapa' yapıldığında mağdur kitleler üretileceğini ifade etti

MemurSen ve EğitimBirSen Genel Başkanı Ali Yalçın, korona virüs aşılamalarında öğretmenlere öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Bir dizi toplantı ve ziyaretler için kente gelen Ali Yalçın, EğitimBirSen Adana Şubesi tarafından Adana Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yalçın, öğretmenlerin aşılamada öncelikli olması gerektiğini söyledi. Yalçın, “Öğretmenlerin aşılanması mutlaka ama mutlaka öncelenmeli. Bu açıdan Sağlık Bakanı ile yaptığımız görüşmede de aşılamanın bir an önce yapılması gerektiğini ifade ettik. Ziyaretimiz esnasında 100 bin öğretmenin aşılandığını, yeni aşılar geldikçe sürecin devam edeceğini belirttiler. Çinli firmanın yükümlülüğünü yerine getirmekte zorlandığını da ifade ettiler. Aşı temini konusunda baskı arttırılmalı, insan hayatı önemli. Eğitim öğretim faaliyetinin devam ettiği bu süreçte öğretmenlerin mutlaka ama mutlaka aşılamada öncelenmesi gerekiyor” diye konuştu.



“Pandemi yönetimi lokal durumlar dikkate alınarak yapılmalı”

Vaka sayısının düşük olduğu illerde okulların kapanmasının doğru olmadığını da aktaran Ali Yalçın, “Türkiye'nin bu anlamda altyapısının durumu belli. İnsanların eğitime ulaşmada bazı tartışmaların olduğu ve internet altyapısının her yerde olmadığı, insanların imkanlarının eşit olmadığı yerde siz merkezi olarak 'açkapa' yaparsanız burada mağdur kitleler üretirsiniz. Onun için pandemi yönetimi mutlaka ama mutlaka lokal durumlar dikkate alınarak yapılmalı. Bir ilin tamamı açılıp kapatılmaz. Vaka sayısına bakılır, vaka sayısına göre risk altında olan yerler bir miktar esnetilir. Diğer yerlerde eğitim devam ettirilir. Salgınla mücadelede ilk başta söylediğimize sonradan gelindi" ifadelerini kullandı.

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