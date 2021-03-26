Ali Babacan, partisinin ilçe kongresine katıldı

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Can ÇELİK/ADANA, (DHA)DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'da partisinin 1'inci olağan Seyhan ilçe kongresine katıldı.

Dün Mersin´de Silifke ilçe kongresine katılan ve daha sonra bir dizi ziyaret gerçekleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün sabah saatlerinde Adana´ya geldi. Partisinin 1'inci olağan Seyhan ilçe kongresinin düzenleneceği merkez Seyhan ilçesindeki otele gelen Babacan, açıklamalarda bulundu. Adana´ya verdikleri önemden bahseden Babacan, daha sonra kongreye katıldı. Kongrede divanın seçilmesinin ardından konuşan Babacan, seçimlere güçlü bir şekilde hazırlandıklarını ifade etti. Babacan, kongrenin ardından Merkez Cami´de beraberindeki heyetle Cuma namazını kıldı. Namazın ardından DEVA Partisi İl Binası´nın açılışına katılan Babacan, parti üyeleriyle sohbet etti. Açılışın ardından parti otobüsüyle kenti turlayan Babacan, kent esnafına 'hayırlı işler' diledi. Ardından Adana Ticaret Odası´na gelen ve burada sektör temsilcileriyle toplantı yapan Babacan, son olarak 'DEVA Partisi Gençlik Buluşması' etkinliğine katıldı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-03-26 18:03:12



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