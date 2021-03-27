Adana´da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi

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Adana’da polisin bir depoya yaptığı baskında 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesinde bir depoda kaçak makaron olduğu bilgisine ulaştı. Polis depoya yaptığı baskında 10 milyon kaçak makaron ele geçirdi. Olayla ilgili bir zanlı yakalandı. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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