Yasaklar bitti, Adana'da et tüketimi yüzde 100 arttı Pandemi yasakları döneminde Adana’da günlük 16 ton olan et tüketimi 32 tona çıktı Restoranlarda satışlar yüzde 500 arttı, Adana’da et tüketimi günlük 32 ton oldu Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur: “İlerleyen günlerde tüketim 50-60 tona çıkacak”

Tescilli kebabıyla meşhur Adana’da kontrollü normalleşme adımlarıyla birlikte günlük et tüketimi ortalama 16 tondan 32 tona çıktı. Restoranlardaki artışlar ise yüzde 500’leri buldu. Yetkililer, ilerleyen günlerde et tüketiminin günlük 5060 tona ulaşabileceğine dikkat çekti.

Korona virüs önlemleri nedeniyle tüm Türkiye’de restoranlar yaklaşık 4 ay boyunca müşteri kabul etmedi ve sadece paket servis ile gelal hizmeti verdi. 2 Mart tarihinden itibaren ise restoranlar akşam 19.00’a kadar müşteri almaya başladı. Tescilli Adana Kebap’ıyla meşhur kentte ise paket servis ile gelal hizmeti döneminde günlük et tüketimi 16 ton iken yaklaşık 25 günde et tüketimi günlük 32 tona ulaştı.

