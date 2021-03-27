Topraksız tarımla çilek üretip yurt dışına satıyor



Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da girişimci Merve Başak (26), Hindistan cevizinin kabuğundan elde edilen kokopit malzemesinden, topraksız tarım teknolojisiyle çilek üretmeye başladı. Yıllık 18 ton rekolte hedefleyen Başak, ilk hasadının ardından yurt dışına çilek ihraç etmeye başladı.

Kentte yatırım danışmanlığı yapan Merve Başak, topraksız tarım teknolojisini araştırarak Hindistan cevizi kabuğundan üretilen kokopit malzemesine çilek ekmeye karar verdi. 2,5 yıl boyunca araştırma yapan Merve Başak, Haziran 2020´de projesini hayata geçirmek için sera inşaatına başladı. Yaklaşık 350 bin lira harcayan Başak, 30 bin çilek fidesini kokopite ekti. 2 aydır hasat yapan Başak, işinin başından ayrılmayarak gününü çilek serasında geçiriyor.

`YURT DIŞINA İHRACAT YAPMAYA BAŞLADIK´

2,5 yıl önce zirai alanda ailesiyle birlikte yatırım yapmayı düşündüğünü söyleyen Başak, kentte topraksız çilek üreticisi olmadığını görünce çilek ekmeye karar verdiğini belirtti. 1,5 dönümlük serasına 30 bin çilek fidesi ektiğini söyleyen Başak, "Yaklaşık 60 gündür meyve toplamaya başladım. Çileğe talep hem iç piyasada çok yüksek. Günlük 150 ila 200 kilo arası hasat yapıyoruz. Haftalık ise 1 tona yakın meyve alıyoruz. Yetiştirdiğimiz çilekler dayanıklı olduğu için Türkiye´nin her iline gönderiyoruz. Yurt dışında ise Azerbaycan, Gürcistan´a ihracat yapmaya başladık. Yıllık 18 ton rekolte bekliyoruz. Fiyatlarımızın sezon ortalaması ise 13 lira´´ diye konuştu.

'KADINLAR CESARET ALIYORLAR'

İlk işe başladığında çok korktuğunu dile getiren Başak, Türkiye´nin her ilinden kadınların yatırım için kendisine ulaştığını kaydetti. Kadınlara danışmanlık için özel ilgilendiğini aktaran Başak, `´Kadınlar benden görüp cesaret alıyorlar. Çok imkansız bir şey değil. Kadınlarımız cesur olsunlar´´ ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-03-27 11:39:34



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