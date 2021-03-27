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Adana’da PKK operasyonu: 15 gözaltı Adana’da bölücü terör örgütü talimatıyla korsan gösterilere katıldığı öne sürülen 15 zanlı gözaltına alındı

İHA

Adana’da PKK operasyonu: 15 gözaltı Adana’da bölücü terör örgütü talimatıyla korsan gösterilere katıldığı öne sürülen 15 zanlı gözaltına alındı

Adana’da bölücü terör örgütü talimatıyla korsan gösterilere katıldığı öne sürülen 15 zanlı gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, bölücü terör örgütü PKK’nın talimatlarıyla yasa dışı sokak gösterilerine karıştığı güvenlik kameraları, şüpheli ifadesi ile tespit edilen 15 zanlının yakalanması için şafak vakti operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 15 zanlı da gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 4 tüfek ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülerek sorguya alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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