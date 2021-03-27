Feke’de bir mahalle karantinaya alındı Gürümze mahallesine giriş çıkışlar 10 gün süre ile kapatıldı

Adana'nın Feke ilçesinde Korona virüs vakalarının artması nedeni ile İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile bugün sabah 08.00 itibari ile Gürümze mahallesine giriş ve çıkışlar 10 gün süre ile kapatıldı.

Feke’nin Gürümze Mahallesi'nde yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Mahallede 25 kişinin pozitif olduğu ve temaslı sayının yükselme ihtimaline karşın bugün sabah 08.00 itibari ile mahalleye giriş çıkışlar ilçe hıfzıssıhha kararı ile 10 gün süre ile kapatıldı.

Feke Kaymakamı Vahit Yılmaz, ilçe hıfzıssıhha kurulunun, Gürümze mahallesinde artan Kovid19 vakaları nedeniyle Gürümze Mahallesi'nin karantinaya alınmasına, mahalleye giriş ve çıkışların sınırlandırılmasına karar verildiğini bildirdi. Mahalle, bugünden geçerli olmak üzere 10 gün boyunca karantinada olacak.

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