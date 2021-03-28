Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana’da polisin yaptığı operasyonlarda 15 bin 400 litre akaryakıt ve 8 milyon makaron ile 1235 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu araç ile üç adres belirledi. Polis bu adres ve araca eş zamanlı operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 15 bin 400 litre akaryakıt ve 8 milyon makaron ile 1235 litre sahte içki ele geçirildi.



Polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılık sorgusunun ardından, diğerleri de nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.