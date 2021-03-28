Adana´da kaçakçılık ve sahte içki operasyonu



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 8 milyon makaron, 15 bin 400 litre akaryakıt ve bin 235 litre sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Polisin şok baskınlarda yaptığı aramalarda, 8 milyon gümrük kaçağı makaron, 15 bin 400 litre kaçak akaryakıt, bin 235 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-03-28 10:39:10



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