Kayıp olarak aranırken baraj gölünde cesedi bulundu

Meteoroloji'den bir uyarı daha: Yağışlar...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da, Seyhan Baraj Gölü´nde erkek cesedi bulundu. Gölden çıkarılan cesedin, Kahramanmaraş´taki ailesinin iki gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Celal Baydemir´e ait olduğu belirlendi.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi´nde meydana geldi. Seyhan Baraj Gölü kıyısında bulunan bir restoranda çalışanlar, su yüzeyinde erkek cesedi olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen dalgıç polisler, cesedi tekneyle kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede cesedin, Celal Baydemir´e ait olduğu belirlendi. Baydemir´in, Kahramanmaraş´taki ailesinin iki gün önce polise giderek kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Ceset, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-03-28 10:59:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.