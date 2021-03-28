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TIR sürücüsü, bozulan nişan masrafı tartışmasında öldürülmüş

DHA

TIR sürücüsü, bozulan nişan masrafı tartışmasında öldürülmüş


Yusuf KANTARLI/ ADANA,(DHA)ADANA´da TIR sürücüsü Hacı Egül´ü (34) boğazından ve karnından bıçaklayarak öldüren Ferhat Geylani (20) ile ağabeyi Yakup Geylani (23) polis ekiplerince yakalandı. Cinayetin, Ferhat ve Yakup Geylan'nin kız kardeşi ile Egül´ün erkek kardeşi arasında nişan bozulmasının ardından masrafların ödenmediği için çıkan husumet nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. Olayın ardından Egül'ün boğazını tutarak yerde yatması ve Ferhat ile Yakup Geylani'nin kaçması bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, 26 Mart'ta Sarıçam ilçesi Adana Organize Sanayi Bölgesi´nde meydana geldi. TIR şoförü Hacı Egül, aralarında husumet bulunan 2 kişiyle konuşmak için TIR parkında buluştu. Ergül ve husumetlileri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Egül boğazından ve karnından aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren 2 şüpheli olay yerinden otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Egül´ün hayatını kaybettiği belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Egül´ün cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüphelilerin  Ferhat ve Yakup Geylani olduğunu tespit etti. Ekipler, şüpheli kardeşlerin otomobille Mithat Özsan Bulvarı üzerinden Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'na girerek Mersin istikametinde ilerlediklerini tespit etti. Takip sonucu şüpheli Ferhat ve Yakup. Mersin´de gözaltına alındı. Adana´ya getirilen 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 
NİŞAN MASRAFLARINI İSTEMİŞLER
Polis, olay yerinde hayatını kaybeden Hacı Egül ile Yakup-Ferhat Geylani´nin nişan meselesi yüzünden aralarında husumet bulunduğunu bilgisi üzerine araştırmasını derinleştirdi. İfadesi alınan Yakup ve Ferhat Geylani kardeşler, 2018 yılında TIR sürücüsü Hacı Egül´ün kardeşi M.E'nin (27) Antalya´da yaşayan ve aynı zamanda uzaktan akrabası olan F.G. (20) ile nişanlandığı, bir süre sonra çiftin ayrıldığı, Ergül ailesinin F.G.'ye taktıkları altın ve diğer masrafların karşılanmasını istediğini, bu sebeple de aralarında husumet başladığını iddia etti. 
ANTALYA VE GAZİANTEP'TEN ÇIKIP ADANA'DA BULUŞTULAR
Olay günü M.E.'nin ağabeyi Hacı Egül'ün, F.G.'nin ağabeyi Yakup ile telefon görüşmesi yaparak, aileler arasındaki husumetin bitmesini ve yaptıkları masrafın kendilerine verilmesini talep ettiği ortaya çıktı. İkili arasında telefonda tartışması çıkması üzerine Yakup'un, Egül´ün nerede olduğunu sorup yüz yüze görüşme talep ettiği öne sürüldü. Egül´ün de Irak'tan Gaziantep´e TIR ile yük getirdiğini söyleyerek Antalya'daki Yakup'u Adana´ya çağırdığı belirtildi. 
Ferhat Geylani'nin emniyetteki ifadesinde, "Telefon görüşmesinin ardından ağabeyim ile birlikte Antalya'dan Adana Organize Sanayi Bölgesi'ne gittik. Ağabeyim Yakup, Hacı Egül'e 'Akrabayız, orta yol bulup sorunu kapatalım' dedi. Bunun üzerine Hacı Egül nişanda takılan altınların geri istedi. Bu sırada tartışma çıkınca Egül, TIR'dan aldığı bıçak ve demir sopalarla ağabeyime saldırdı. Egül'ün ağabeyimin burnunu kesmesi üzerine ben de yanımdaki bıçakla Egül'ü boğazından ve karnından bıçakladım" dediği öğrenildi.
TUTUKLANDILAR
Emniyette sorgularında suçlarını itiraf eden Ferhat ve Yakup Geylani kardeşler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, boğazından ve karnından aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybeden Egül´ün son görüntüleri ortaya çıktı. Olayı gören bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde Yakup-Ferhat Geylani kardeşlerin yerde boğazını tutarak yatan Egül´ün başında bir süre beklediği ve daha sonra geldikleri otomobille kaçtıkları görülüyor. 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-03-28 12:16:30

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