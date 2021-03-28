Öldü zannedilip morga konmuştu; bu kez gerçekten hayatını kaybetti

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, yalnız yaşayan 77 yaşındaki Hüseyin Yaradan, evinde ölü bulundu. Yaradan´ın, 1970´li yıllarda Mersin´deki bir trafik kazasından sonra iddiaya göre ölü zannedilip morga konduğu, onu görmeye gelen bir arkadaşının yaşadığını fark etmesiyle hayata tutunduğu belirtildi.
Merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi´nde bir evin damındaki derme çatma kulübede yalnız yaşayan Hüseyin Yaradan´ı evine giden komşuları, yerde hareketsiz yatarken gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Yaradan´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, ev ve damda araştırma yaptı.
MÜSLÜM GÜRSES'İN HAYAT HİKAYESİ GİBİ
Yaradan´ın hayat hikayesinin önceki yıllarda hayatı beyaz perdeye aktarılan sanatçı Müslüm Gürses´e benzediği iddia edildi. Yaradan´ın da tıpkı Gürses gibi 1970´li yılların sonunda Mersin´in Tarsus ilçesinde trafik kazası geçirdiği, hastaneye götürüldüğünde öldü zannedilip morga konduğu, onu görmeye gelen bir arkadaşının morga gittiğinde Yaradan´ın yaşadığını fark edip hastaneye bildirmesiyle hayata tutunduğu öne sürüldü. Müslüm Gürses de Tarsus´ta kaza geçirdikten sonra öldü zannedilip morga alınıp, arkadaşının ölmediğini fark etmesiyle hayata tutunmuştu.
Yaradan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-03-28 13:18:10
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