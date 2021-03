Kurallara uymayıp, at arabasıyla arızalı otomobil çektiler

Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA'da yasak olmasına rağmen at arabasıyla yük taşıyan hurdacılar, arızalı otomobili de halatla bağladıkları ata çektirdi. Hurdacılar, arkasına otomobil bağlı at arabasıyla kırmızı ışıkta da durmadı.

Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda önceki gün yasak olmasına rağmen at arabasıyla hurdacılık yapan kimliği belirsiz 3 kişinin arızalı otomobili bağladıkları halatla çektiği görüldü. Kırmızı ışıkta durmadan ilerleyerek, 1 ton ağırlığındaki otomobili ata çektiren hurdacılar, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-03-28 13:30:37



