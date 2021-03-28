ATM önündeki bıçaklı gasp anı kamerada (2)

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TUTUKLANDI

Adana'nın Kozan ilçesinde ATM'ye para yatıran M.U.'nun (28) boğazına bıçak dayayarak 1100 TL'sini gasbeden S.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-03-28 14:22:00



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